إمساكية رمضان وموعد صلاة العيد.. المساحة: 14 ساعة صيام في أول يوم

كتب- محمد نصار:

نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443، وموعد صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة القاهرة.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريًا مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريًا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

وفلكيًا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وتصل مدة ساعات الصوم في أول أيام الشهر الكريم 14 ساعة و19 دقيقة، وصلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.

وأوضحت هيئة المساحة أن صلاة عيد الفطر في مدينة القاهرة ستكون يوم الاثنين الموافق الأول من مايو الساعة 5:37 دقيقة بتوقيت القاهرة.