الخميس.. البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى العاشرة لوفاة البابا شنوده

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، قداس الذكرى العاشرة لنياحة (وفاة) البابا شنودة الثالث من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس: "في شهر مارس تذكارات الآباء الأحباء المعاصرين لنا، اللي عاشوا بيننا وانتقلوا للسماء، بنحتفل فيه بتذكارات القديس البابا كيرلس السادس، والمتنيح البابا شنوده الثالث، وأبونا بيشوي كامل، وأبونا ميخائيل إبراهيم، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وأبونا فلتاؤس السرياني، وهؤلاء تلامسنا معهم ونقدر خدمتهم وتعبهم في الكنيسة القبطية.

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: في التذكار العاشر لنياحة البابا شنودة يوم ١٧ مارس هنصلي قداس في الكاتدرائية ونذكر كل هؤلاء الآباء في هذا القداس."