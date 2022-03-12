الإسكان: طرح 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن طرح 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان بمساحة (40 م2) تقريبا للمقبرة لقاطني مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان) وذلك بنظام حق الانتفاع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أنه يمكن للراغبين في الحجز الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022 بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية وليس شخصا معنويا مثل شركة أو مؤسسة، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.