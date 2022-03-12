"بطير أجيبها من كل مكان".. جلال علام يكشف سر نجاح "مواقف وطرائف"

كتب- محمد عمارة:

أكد الإعلامي جلال علام برنامج "مواقف وطرائف" الذي عرض على القناة الثانية المصرية خلال من 1988 إلى 2008، ثم عاد مرة أخرى في 2016 على قناة النهار اليوم؛ أن نجاح البرنامج جاء من تفرده، قائلا: لو كان البرنامج معتمدا علي بشكل شخصي سيمل مني الناس مع الوقت، ولكن هذه المادة هي التي صنعت الدم الذي يجري في شرايين البرنامج.

وأضاف علام في لقاء تم بثه على الحساب الرسمي لموقع مصراوي على موقع "فيس بوك": "البطل في البرنامج هو اختيار المادة، ومن أهم عوامل النجاح هو الإحساس بالمشاهد، فإذا توقعت أن يمل الجمهور من اللقطة أخرج منها فورا قبل أن يتركني، وهذا البرنامج كان برنامج 50 مليون مشاهد وأنا فخور بذلك، وهو برنامج يعيش في وجدان المشاهد".

وحول مصدر المادة التي يقدمها، قال: "بطير أجيبها من كل العالم"، وكنت أسافر في كل بلاد الدنيا أصور المواد الإعلامية، حتى أبعد بلاد العالم زرتها وأحب بلد إلى قلبي هي نيوزيلاندا، وزرت بلاد العالم كله بالفعل ورأيت وليس ضروريًا أن أصور المادة الإعلامية بنفسي وإنما أن أقدم البرنامج نفسه من هناك ولو كان متاح بالنسبة لي أن أحضر المادة مصورة بدلا من أن أقوم بتصويرها بنفسي فإنني كنت أفعل ذلك وكان كل ما يهمني هو جودة المادة".