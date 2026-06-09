كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعليقا صوتيا زعم فيه القائم على التصوير انتشار الاتجار في المواد المخدرة وأعمال البلطجة بمنطقة النزهة بالقاهرة، مدعيا وجود غياب أمني بالمنطقة.

وبفحص الفيديو والتحري بشأن الواقعة، تبين أن المشاهد المتداولة تعود إلى مشاجرة بين طرفين وقعت يوم 8 من الشهر الجاري، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت معها في حينه، حيث تم ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما أسفرت التحريات عن عدم صحة المزاعم الواردة في التعليق الصوتي المصاحب للفيديو بشأن انتشار المخدرات أو أعمال البلطجة بالمنطقة، وأن ما تم تداوله تضمن معلومات غير صحيحة ومضللة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على التعليق الصوتي، وتبين أنه مقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة. وبمواجهته، أقر باختلاق تلك الادعاءات ونشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق انتشار أوسع للمحتوى الذي يقدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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