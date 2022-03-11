وزراء النقل والري والإنتاج الحربي يشاركون في انتخابات نقابة المهندسين

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك وزير الري محمد عبدالعاطي، ووزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، في انتخابات نقابة المهندسين، اليوم، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين ، والتي تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين.

انتخابات اليوم هي أخر جولات مارثون انتخابات نقابة المهندسين الذي انطلق في 25 فبراير الماضي ، واستمر على مدي أسبوعين ، وشهد انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضي على انتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة ، فيما لم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الإولى ، لعدم حصول أيا من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات ، لتجري جولة الإعادة اليوم بين أكثر المرشحين حصولا على أصوات المهندسين في انتخابات الجولة الأولى للإنتخابات.

وأكد هاني محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية،

بلغ عدد من شارك في انتخابات المرحلة الثانية 42465 مهندسًا، وجاءت الأصوات الصحيحة 40027 والباطلة 2438 صوتا، حصل منها المهندس هاني ضاحي على 18091 صوت بنسبة 45%، فيما حصل المهندس طارق النبراوي على 9544 صوتًا بنسبة 24%.

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، الأحد، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابة والتي أجريت يوم الجمعة 4 مارس الجاري، وشملت انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية لمن لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات