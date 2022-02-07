"فعلنا ما بوسعنا".. كيروش يعلق على هزيمة المنتخب الوطني في نهائي أمم إفريقيا

03:21 م الإثنين 07 فبراير 2022
"فعلنا ما بوسعنا".. كيروش يعلق على هزيمة المنتخب الوطني في نهائي أمم إفريقيا

كارلوس كيروش

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كتب - محمد عبيد

قال كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب القومي:" لقد فعلنا كل ما بوسعنا، وكنا نتمنى إسعاد الجماهير المصرية وهذا الشعب، ولكنها كرة القدم".

وأضاف عقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، الاثنين:"لقد شعرت بأن جميع اللاعبين أبنائي، وفعلنا كل ما بوسعنا".

وعن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قال مدرب المنتخب "سنرى" .

وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى مطار القاهرة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة ٤/ ٢.

كارلوس كيروش المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا منتخب مصر

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