"فعلنا ما بوسعنا".. كيروش يعلق على هزيمة المنتخب الوطني في نهائي أمم إفريقيا

كتب - محمد عبيد

قال كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب القومي:" لقد فعلنا كل ما بوسعنا، وكنا نتمنى إسعاد الجماهير المصرية وهذا الشعب، ولكنها كرة القدم".

وأضاف عقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، الاثنين:"لقد شعرت بأن جميع اللاعبين أبنائي، وفعلنا كل ما بوسعنا".

وعن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قال مدرب المنتخب "سنرى" .

وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى مطار القاهرة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة ٤/ ٢.