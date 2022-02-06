وزير النقل يشارك في افتتاح معرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بدبي

10:06 م الأحد 06 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

شارك اليوم الفريق كامل الوزير وزير النقل في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه "هيئة الطرق والمواصلات بدبي"، بالشراكة والتعاون مع "منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة" ومقرها بلجيكا.

وتقام الفاعليات على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 1000 مشارك، و73 متحدثاً من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية، كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة. والمقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وحيث افتتح المؤتمر والمعرض اليوم ، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

كامل الوزير دبي وزارة النقل معرض الاتحاد العالمي للمواصلات

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