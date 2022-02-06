مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أسامة علي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 6 فبراير، الموافق 5 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر: 5:14 صباحًا
أذان الظهر 12:09 صباحاً
أذان العصر 3:13 مساءً
أذان المغرب 5:36 مساءً
أذان العشاء 6:54 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:20 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً
موعد أذان العصر 3:16 مساءً
موعد أذان المغرب 5:38 مساءً
موعد أذان العشاء 6:58 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:10 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 3:08 مساءً
موعد أذان المغرب 5:31 مساءً
موعد أذان العشاء 6:50 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:05 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:13 مساءً
موعد أذان المغرب 5:38 مساءً
موعد أذان العشاء 6:52 مساءً
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