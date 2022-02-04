حدث في 8 ساعات| رفع سعر البنزين وانتهاء الطقس السيء وقصة معلمة السنبلاوين

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار البنزين، والأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السئ، مصر للطيران تعلن ثمن تذكرة نهائي إفريقيا، والتعليم تعلق على واقعة معلمة السنبلاوين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- بعد زيادة أسعار البنزين.. بيان من التنمية المحلية بِشأن تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية ، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشاً فقط ، دون المساس بأسعار السولار.

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- ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: الحرارة تحت الصفر بهذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أكثر المناطق المعرضة لانخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، خاصة اليوم الجمعة، ذورة التقلبات الجوية.

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- وظائف الأوقاف.. ما التخصصات التي يؤدئ فيها الأئمة اختبارات القبول؟

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، حاجتها لـ 2000 إمام وعامل بنظام التعاقد، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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- الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد والجامعات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، لا أساس له من الصحة.

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- شاملة السفر والعودة والانتقالات الداخلية.. مصر للطيران تعلن ثمن تذكرة نهائي إفريقيا

قرر قطاع الكرنك السياحي التابع لشركة مصر للطيران، تنظيم رحلات لحضور نهائي بطولة إفريقيا بين المنتخب المصري ونظيره والسنغالي، الأحد المقبل.

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- مؤازرة وتكريم.. أول تعليق من التعليم على واقعة "معلمة السنبلاوين"

علق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة حصار طلاب وأولياء أمور لمعلمة بإحدى المدارس بالسنبلاوين، أمس، لرفضها الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

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- بعد زيادة البنزين.. رئيس النقل العام بالقاهرة يكشف أسعار التذاكر

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، على عدم رفع أجرة المواصلات على خطوط الهيئة بعد رفع أسعار البنزين صباح اليوم.

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- زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه 25 قرشا، وثبتت أسعار السولار.

وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا.