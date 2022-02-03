الطقس غدا الجمعة.. أمطار ورياح وشبورة.. وظواهر جوية الأسبوع المقبل

كتب- مينا غالي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأسبوع المقبل، حيث يسود غدًا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

طقس السبت 05 فبراير:

توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس اليوم الأحد 6 فبراير:

تسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 7 فبراير إلى الأربعاء 9 فبراير:

تسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطـــرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على النحو التالي: