المستشفيات التعليمية تحتفل اليوم بإجراء الجراحة 1000 لزراعة الكلى

05:00 ص الخميس 03 فبراير 2022
المستشفيات التعليمية تحتفل اليوم بإجراء الجراحة 1000 لزراعة الكلى

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

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مصراوي

تطلق الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الخميس، "المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية والاحتفال باليوبيل الفضى والعملية رقم 1000 لزراعة الكلى".

كان الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، صرح بأن الهيئة بدأت في تشغيل أحدث كاميرا فى العالم لتصوير حالات الاعتلال الشبكى بالأطفال المبتسرين وذلك بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع للهيئة.

يعد ذلك الجهاز أول جهاز من نوعه على مستوى الجمهورية ، ويأتي ذلك إستكمالاً لما بدأته الهيئة منذ أكثر من عام في مكافحة الإعاقة البصرية للأطفال، حيث بدأت الهيئة مشروع تقصي وعلاج الاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين، وحققت إنجازاً طبياً وإنسانياً فريداً تمثل فى إنقاذ عيون أكثر من 300 طفل خلال العام الماضى.

وأفاد أنه مع بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع، وسعياً نحو إحداث طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية في التشخيص والعلاج بدأت الهيئة في إستخدام أحدث جهاز بالعالم والأول من نوعه على مستوى الجمهورية لتصوير قاع العين للأطفال المبتسرين وعمل الاشعة بالصبغة اللازمة لهم ، وذلك بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المستشفيات التعليمية المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكلى اليوبيل الفضى

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