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فحص "PCR".. اشتراطات جديدة لدخول السودان بسبب كورونا

02:58 م الإثنين 28 فبراير 2022
فحص "PCR".. اشتراطات جديدة لدخول السودان بسبب كورونا

مطار القاهرة

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كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن السلطات السودانية أصدرت تحديثات جديدة للسفر إليها.

وبحسب المصادر، فقد اشترطت السلطات السودانية على المواطنين السودانيين القادمين من (السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، تونس ، المغرب، الجزائر)، الحصول إما على شهادة تطعيم لأحد اللقاحات المعتمدة لمن هم فوق سن 18 عاما أو شهادة PCR سلبية صالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول.

وأضافت المصادر أنه بالنسبة لغير المواطنين السودانيين، يجب على جميع المسافرين ممن هم فوق عمر 8 سنوات الحصول على شهادة PCR سلبية وصالحة لمدة 72 ساعة خلال موعد الوصول.

كما يشترط إصدار شهادات الـ PCR من أحد المعامل المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن شركات الطيران المسافرة إلى السودان ستبدأ تطبيق الاشتراطات الجديدة على الركاب.

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