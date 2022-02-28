السيسي: الناس بتتخانق علشان عيالها تغش وعاوزين يشغلوهم

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حالة عدم الرضا المجتمعي هي التي دفعت الناس للخروج في 2011.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: الناس خرجت في 2011 عشان حالة الرضا المجتمعي مكنتش موجودة، الناس مش مبسوطة، مفيش حاجة مكفية ومفيش مدرسة كويسة ومفيش مستشفى كويسة.

وتابع الرئيس: بدل ما نقول إحنا كمواطنين أداءنا ضعيف، خدنا الدولة خصم وعملنا دراما، دايما بقول نحافظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للدمار زي ما حصل في 2011.

وواصل: اللي بنتكلم فيه أسباب حقيقية تغير اللي بيحصل، قلت للمسئول الأجنبي عايز أعمل تعليم ومستشفى كويس، مش الناس ننتخانق عشان عيالها تغش، وتيجي تقولي أنا ابني معاه شهادة وعايزة يشتغل.

واختتم الرئيس: أنا عايش معاكم الحكاية ووقت الترشح في 2014 قلت الكلام ده، هل أرقام الدخل اللي جت لحد دلوقتي تكفي النمو، هل ده عجز؟ لأ، قدرة الدولة مش متماشية مع الزيادة السكانية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.