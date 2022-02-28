أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

السيسي: الناس بتتخانق علشان عيالها تغش وعاوزين يشغلوهم

11:55 ص الإثنين 28 فبراير 2022
السيسي: الناس بتتخانق علشان عيالها تغش وعاوزين يشغلوهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حالة عدم الرضا المجتمعي هي التي دفعت الناس للخروج في 2011.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: الناس خرجت في 2011 عشان حالة الرضا المجتمعي مكنتش موجودة، الناس مش مبسوطة، مفيش حاجة مكفية ومفيش مدرسة كويسة ومفيش مستشفى كويسة.

وتابع الرئيس: بدل ما نقول إحنا كمواطنين أداءنا ضعيف، خدنا الدولة خصم وعملنا دراما، دايما بقول نحافظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للدمار زي ما حصل في 2011.

وواصل: اللي بنتكلم فيه أسباب حقيقية تغير اللي بيحصل، قلت للمسئول الأجنبي عايز أعمل تعليم ومستشفى كويس، مش الناس ننتخانق عشان عيالها تغش، وتيجي تقولي أنا ابني معاه شهادة وعايزة يشتغل.

واختتم الرئيس: أنا عايش معاكم الحكاية ووقت الترشح في 2014 قلت الكلام ده، هل أرقام الدخل اللي جت لحد دلوقتي تكفي النمو، هل ده عجز؟ لأ، قدرة الدولة مش متماشية مع الزيادة السكانية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة السيسي مركز المؤتمرات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا