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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الأحد 27 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 27 فبراير، الموافق 27 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 4:58 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:08صباحاً

موعد أذان العصر 3:24 مساءً

موعد أذان المغرب 5:53 مساءً

موعد أذان العشاء 7:09مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 5:03صباحًا

أذان الظهر 12:13صباحاً

أذان العصر 3:28 مساءً

أذان المغرب 5:56 مساءً

أذان العشاء 7:14 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر: 4:54 صباحًا

أذان الظهر 12:04 صباحاً

أذان العصر 3:20 مساءً

أذان المغرب 5:48 مساءً

أذان العشاء 7:05 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:52 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 5:50 مساءً

موعد أذان العشاء 7:03 مساءً

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مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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