مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب– أسامة علي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 27 فبراير، الموافق 27 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد أذان الفجر 4:58 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:08صباحاً
موعد أذان العصر 3:24 مساءً
موعد أذان المغرب 5:53 مساءً
موعد أذان العشاء 7:09مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 5:03صباحًا
أذان الظهر 12:13صباحاً
أذان العصر 3:28 مساءً
أذان المغرب 5:56 مساءً
أذان العشاء 7:14 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
أذان الفجر: 4:54 صباحًا
أذان الظهر 12:04 صباحاً
أذان العصر 3:20 مساءً
أذان المغرب 5:48 مساءً
أذان العشاء 7:05 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:52 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 3:21 مساءً
موعد أذان المغرب 5:50 مساءً
موعد أذان العشاء 7:03 مساءً
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