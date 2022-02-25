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الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق خلال ساعات

03:42 م الجمعة 25 فبراير 2022
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق خلال ساعات

الطقس

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كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لتدفق الكتلة الشمالية الرطبة، والتي تعمل على زيادة فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد .

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على (السواحل الشمالية _الدلتا-الوجه البحرى) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت غانم، لمصراوي، إن هناك استمرار في حالة عدم الاستقرار للأحوال الجوية، حتى نهاية اليوم، مشيرة إلى أن بعض المناطق من شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تواجد سقوط أمطار على بعض المناطق من مدن القناة وسيناء

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن هناك تجدد فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم بشكل متقطع ومتفاوت على بعض مناطق متفرقة.

ولفتت إلى أن أبرز الظواهر الجوية، المسيطرة خلال اليوم، هي استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليكون الطقس مائل للبرودة نهارا، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح ، لتكون سرعة الرياح 30: 50 كم / ساعة، مما يزيد الإحساس بالبرودة، إضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية، لتصل ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر إلى 4 متر، كما أن البحر المتوسط غير مؤهل لعمليات الصيد.

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