منها عدم تحصيل أي مبالغ مالية.. ما مهام وشروط مشرفي العمرة؟

كتب- يوسف عفيفي:

وضعت وزارة السياحة والآثار، القواعد والمهام الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة لموسم 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

جاء ذلك ضمن الإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية، وتضمنت الضوابط الرسمية لتنفيذ العمرة قواعد ومهام المشرفين على النحو التالي:

1- يشترط في المشرف المرافق للمعتمرين ما يلي:

· أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ستة أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى ثلاثة أشهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، أو أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.

· سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفًا لرحلة العمرة، وذلك لمرة واحدة على الأقل .

· أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.

واستثناءً من أحكم الفقرة السابقة يجوز للشركة السياحية المنفذة لبرنامج رحلة عمرة (خمس نجوم) قوامها لا يتجاوز عدد خمسة مواطنين تجمعهم صلة قرابة من الدرجتين الأولى أو الثانية - لمرة واحدة خلال موسم العمرة الحالي - مراجعة هذا البرنامج شريطة مرافقة مشرف لهذه المجموعة حتى ميناء السفر فقط لإنهاء الإجراءات المقررة لسفرهم، واستقبالهم بمعرفة مشرف مقيم بالمملكة العربية السعودية .

2- يجب على المشرف المرافق للمعتمرين الإلتزام بالآتي:

· المتابعة المستمرة لحالة المرضى من المعتمرين.

· إنهاء إجراءات فقد أحد المعتمرين، فضلاً عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق (البوابة المصرية للعمرة، أو خطاب موجه للبعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب).

· في حالة وفاة أحد المعتمرين؛ يجب حضور المشرف بنفسه إلى مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويًا، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

· توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

· حسن معاملة المعتمرين، والقيام بجميع مهامه على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

· عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمى.

3- لا يتم احتساب المشرفين المرافقين لرحلات العمرة ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين.