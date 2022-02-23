زيادة الأسعار والأراضي الزراعية.. رسائل السيسي خلال زيارته للكلية الحربية - فيديو

كتب يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من الرسائل للمصريين، خلال لقائه طلبة الكلية الحربية فجر اليوم الأربعاء.

ويرصد "مصراوي"رسائل للرئيس السيسي خلال زيارته للكلية الحربية، وهي على النحو التالي:

- عارفين إن الحياة صعبة.. ونتدخل لتقليل التكلفة على الناس.

- الظروف صعبة واوعوا تفتكروا ان احنا بعاد عن أحوال الناس وعن الصعوبات اللي بتقابلها.

- احنا 100 مليون وعلشان تحقق كل مطالبهم واحتياجاتهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا صعبة.

- الرقعة الزراعية زادت 250 ألف فدان هذا العام لزراعة القمح

- العام القادم المستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى مليون فدان والعام الذي يليه مستهدف من 1.5 إلى 2 مليون فدان".

- نستهدف تقليل الاعتماد استيراد السلع الاستراتيجية من الخارج.

- نحاول تقليل تكلفة الأسعار لكنها ما زالت عبئا على الناس.

- عايز اطمنكم على مصر، احنا بخير وكل يوم بنحقق الأفضل.

- أنا بحب الصعايدة جدًا، وفي الجيش شوفنا كل الناس كان دايما النسبة الغالبة من الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة عند الصعايدة.

- عندنا مشكلة محتاجين نخلي بالنا من الأرض الزراعية، واحنا حريصين خلال عامين نكون عملنا نقلة كبيرة.

- الأحداث التي تحدث في العالم لها تأثير كبير لأننا مش بمعزل عما يحدث ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريًا وبدنيًا مشاركًا الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر.