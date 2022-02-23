الغطريفي: لابد من الالتزام بالمهنية في ممارسة العمل الإعلامي وخلق توازن بين "الحرية والمسؤولية"

كتب مينا غالي:

أكد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للإعلام، المالكة لمواقع "مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت"، أن مهنة الإعلام مثل أي مهنة أخرى، تتضمن عددًا من المعايير الأخلاقية والقواعد المهنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتلك المعايير.

وأضاف الغطريفي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول الإعلام الرياضي، الأربعاء، أن مدونة السلوك المهني للإعلام الرياضي خطوة جيدة، ولكن لابد من الالتزام بالمعايير الحقيقية للمهنة.

وشدد الغطريفي على ضرورة أن يحصل كل من يعمل في مجال الإعلام على دورات تدريبية على أعلى مستوى تمكنه من ممارسة المهنة بشكل مهني وسليم دون مخالفات، مؤكدا على ضرورة خلق التوازن بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية. ​