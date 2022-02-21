​​الكهرباء: اتبع هذه الخطوات في حالة سقوط الأمطار لتجنب الصعق بالتيار

كتب- محمد صلاح:

تشهد معظم المناطق على مستوى الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الطقس نتيجة سقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات، ما يترتب عليه اتخاذ بعض التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار على مهمات الشبكة الكهربائية حتى لا تمثل خطورة على سلامة المواطنين.

وحرصت الشركة القابضة لكهرباء مصر على نصح وإرشاد المواطنين في كافة المناطق باتخاذ الإجراءات الاحترازية واللازمة للتعامل مع مهمات الكهرباء خشية تعرض أيا منهم لأي ضرر مثل الصعق من خلال ملامسة بعض الأسلاك العارية.

وبحسب مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك يجب اتباع هذه النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

1- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الاتصال سريعًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4– الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

5- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الأمطار.