حدث في 8 ساعات| موعد انتهاء التقلبات الجوية وقطاع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة 12 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية كان أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وإعلان تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وحالة التقلبات الجوية والظواهر المصاحبة لها.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بث مباشر.. السيسي يشارك في فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية:

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

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