وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني إنهاء المرحلة الثانية من "الربط الكهربائي"

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني بالسودان ومحمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين ومتابعة خطوات رفع القدرة المنقولة بين مصر والسودان وذلك لتلبية كافة الاحتياجات السودانية من الكهرباء.

وأشاد وزير الكهرباء، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسودان مؤكدًا على الاهتمام بتقوية ودعم وترسيخ هذه العلاقات.

واستعرض وزير الكهرباء، الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في تحقيقها مؤكدًا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأكد الدكتور شاكر، على أن قطاع الكهرباء يلقى دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

كما أشار إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مشيرًا إلى الربط القائم مع السودان الشقيق حيث يجرى حاليًا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات.

وترجع أهمية مشروع الربط الكهربائى مع السودان الشقيق إلى تلبية كافة الاحتياجات السودانية من الكهرباء فضلاً عنها تكون بمثابة ممر لنقل الكهرباء وتصديرها من أفريقيا إلى أوروبا من خلال مصر وخاصة بعد استكمال مشروع الربط الكهربائى مع أوروبا من خلال قبرص واليونان حيث يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأكد الدكتور شاكر، على الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية السودانية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء قدم منحة تدريبية للكوادر السودانية في أكثر من 15 برنامج تدريبي متنوع.

وتابع:"منذ 2003 حتى الآن تم تدريب ما يقرب من 5300 متدرب سوداني في العديد من البرامج التدريبية المتعلقة بالكهرباء"، مؤكدًا على استعداد القطاع التام لتقديم كل الدعم ونقل الخبرات للأشقاء بالسودان.

واشاد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني بالسودان، بعمق العلاقات المصرية السودانية، وأشاد بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأعرب عن رغبة بلاده في استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية والاستعانة بالشركات المصرية في الأعمال التنفيذية داخل السودان.

كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء المصري ونقل الخبرات المصرية، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي يوليه للتعاون مع مصر.

وتوجه محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة بالشكر للحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء على الجهود المبذولة لدعم السودان الشقيق حكومة وشعبًا وتحقيق التنمية الشاملة بالسودان.​