برنامج الدوم لاكتشاف المواهب.. "الشاعري" و"عمرو مصطفى" ضمن لجان التحكيم

كتب- مينا غالي:

استقرت شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، المنتجة لبرنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب على قناة ON، والمقرر عرضه الليلة الخميس في تمام العاشرة مساءً، على أعضاء لجان التحكيم الخاصة بالبرنامج.

ويشهد البرنامج تواجد الفنان حميد الشاعري والفنان عمرو مصطفى والشاعر أمير طعيمة كأعضاء لجنة تحكيم مجال الغناء في البرنامج.

كما تتواجد ماما نجوى ولميس الحديدي وجاسمن طه زكي كأعضاء لجنة تحكيم مجال التقديم التلفزيوني في البرنامج.

والبرنامج من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.