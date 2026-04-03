سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق.. ارتفاع الأسمنت

كتب : آية محمد

10:46 ص 03/04/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-4-2026، بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37086.97 جنيه، بزيادة 217.49 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38905.25 جنيه، بتراجع 24.61 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 38000 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4149.08 جنيه، بزيادة 30.02 جنيه.

