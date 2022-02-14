أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

"مهندسون في حب مصر".. التنسيقية تعلن منافستها على 5 مقاعد في انتخابات المهندسين

11:15 م الإثنين 14 فبراير 2022
"مهندسون في حب مصر".. التنسيقية تعلن منافستها على 5 مقاعد في انتخابات المهندسين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاركتها بخمسة من أعضائها في مارثون انتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام المقبلة، ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر".

وينافس أعضاء التنسيقية على خمسة مقاعد، حيث ينافس المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن، وينافس المهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، أما المهندسة هلا عبادة فتنافس على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، والمهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.

ويسعى الأعضاء المرشحون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف وبرنامج يهدف إلي الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة الوطن.

وكانت اللجنة العليا لإنتخابات المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، وزير الإتصالات الأسبق، ومستشار رئيس الوزراء، أعلنت كشوف المرشحين النهائية لإنتخابات نقابة المهندسين 2022، لكافة المراكز النقابية.​

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات المهندسين النقابة العامة للمهندسين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • انفراد- متهم شقة "كنوز الزمالك": لدي هواية مرضية لجمع الأعمال الفنية.. وكنت ناوي أعمل متحف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا