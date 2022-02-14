"مهندسون في حب مصر".. التنسيقية تعلن منافستها على 5 مقاعد في انتخابات المهندسين

(مصراوي):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاركتها بخمسة من أعضائها في مارثون انتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام المقبلة، ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر".

وينافس أعضاء التنسيقية على خمسة مقاعد، حيث ينافس المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن، وينافس المهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، أما المهندسة هلا عبادة فتنافس على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، والمهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.

ويسعى الأعضاء المرشحون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف وبرنامج يهدف إلي الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة الوطن.

وكانت اللجنة العليا لإنتخابات المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، وزير الإتصالات الأسبق، ومستشار رئيس الوزراء، أعلنت كشوف المرشحين النهائية لإنتخابات نقابة المهندسين 2022، لكافة المراكز النقابية.​