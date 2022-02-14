الرئيس السيسي يفتتح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

القاهرة -(أ ش أ):

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022) في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن المعرض يعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.