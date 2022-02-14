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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 14 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الإثنين 14 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 14 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 14 فبراير، الموافق 13 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر: 5:09 صباحًا

أذان الظهر 12:09 صباحاً

أذان العصر 3:18 مساءً

أذان المغرب 5:43 مساءً

أذان العشاء 7:00 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:14صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 5:45 مساءً

موعد أذان العشاء 7:04 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:05 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:13 مساءً

موعد أذان المغرب 5:38 مساءً

موعد أذان العشاء 6:56 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:01 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:43 مساءً

موعد أذان العشاء 6:57 مساءً

لمعرفة المزيد من التفاصيل:

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