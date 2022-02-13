احذر استخدام المصعد.. 3 إسعافات أولية عليك اتباعها عند حدوث حريق
كتب- محمد نصار:
حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند حدوث الحرائق.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم الأحد، إنه عند حدوث حريق يجب اتباع التالي:
1- لا تستخدم المصعد مطلقا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء.
2- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشغال أو شرارة.
3- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية والتوصيلات.
ومن أجل توفير درجة حماية أكبر لك يجب الالتزام بما يلي:
1- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار.
2- شارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه.
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