احذر استخدام المصعد.. 3 إسعافات أولية عليك اتباعها عند حدوث حريق

02:18 م الأحد 13 فبراير 2022
احذر استخدام المصعد.. 3 إسعافات أولية عليك اتباعها عند حدوث حريق

وزارة الصحة

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كتب- محمد نصار:

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند حدوث الحرائق.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم الأحد، إنه عند حدوث حريق يجب اتباع التالي:

1- لا تستخدم المصعد مطلقا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء.

2- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشغال أو شرارة.

3- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية والتوصيلات.

ومن أجل توفير درجة حماية أكبر لك يجب الالتزام بما يلي:

1- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار.

2- شارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه.

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وزارة الصحة المصعد حريق

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