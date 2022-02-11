جولة افتراضية عن الألعاب في مصر القديمة لرفع الوعي الأثري عند الأطفال

(مصراوي):

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة ابتكار للحلول التقنية، جولة افتراضية لمتحف open air بهولندا، والذي يضم نماذج لعدد من الألعاب الالكترونية وذلك كمدخل للحكي عن الألعاب في مصر القديمة وأنواعها.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي أنه عقب انتهاء الجولة تم إلقاء الضوء على الألعاب التي عرفها المصري القديم وأشهرها لعبة السنت والمناظر المصورة على المقابر والتي من أهمها منظر يصور الملكة نفرتاري وهي تلعب السنت.

وأضافت كمال: "تم كذلك إقامة ورشتي عمل عن الكتابة في مصر القديمة، وتاريخ نشأتها وأهمية الكاتب ومكانته العظيمة حينذاك، وأخرى عن الأزياء في مصر القديمة".

ومن المقرر أن تقيم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي سلسلة من المحاضرات بالتعاون مع بيت السناري ومكتبة الإسكندرية في الفترة من 9 إلى 27 فبراير تحت عنوان "الآثار والتاريخ والأدب علاقة مترابطة" يتم خلالها مناقشة مجموعة من الروايات التاريخية مثل رواية النبي المفقود إخناتون، أوراق شمعون المصري، القطائع، وكتاب ضد التاريخ.

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