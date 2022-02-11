المفتي: بَخْس قدر العلماء من الأمور المرفوضة.. يجب احترام التخصص

(مصراوي):

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن بَخْس قدر العلماء وقيمتهم والإساءة إليهم من الأمور المرفوضة والمخالفة للشرع الشريف.

وأضاف المفتي في منشور عبر حسابه الموّثق في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يُعدُّ هذا من الكهنوت أو المجاملة لهم على حساب تقييمهم، بل يجب احترام التخصص وتحصيل العلم فينبغي لمن يتصدَّى لكبار العلماء في أي تخصص أن يكون على علم قوي ودراية تامَّة بهذا العلم وبالأساليب المتزنة القائمة على الاحترام كما درج على ذلك العلماء قديمًا تجاه بعضهم البعض".

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