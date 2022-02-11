رئيس مجلس النواب يصل إلى مطار البحرين الدولي

09:45 م الجمعة 11 فبراير 2022
رئيس مجلس النواب يصل إلى مطار البحرين الدولي

حنفي الجبالي

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(أ ش أ):

وصل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، اليوم الجمعة، إلى مطار البحرين الدولي، وكان في استقباله رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، وذلك ضمن زيارة رسمية له إلى البحرين تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين وما تشهده من تقدم ملموس على المستويات كافة، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل قيادة البلدين الشقيقين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه من المقرر أن تُعقد، غدا السبت بمقر مجلس النواب، جلسة مباحثات رسمية مشتركة برئاسة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالبحرين، والمستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد النيابي المرافق له، لمناقشة سبل دعم وتطوير العلاقات البرلمانية المشتركة بين الجانبين بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى أنه من المقرر أيضا أن يجري الوفد النيابي المصري سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في البحرين.

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Asha
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