وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى القاهرة لأول مرة منذ توليها منصبها

07:03 م الجمعة 11 فبراير 2022
وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى القاهرة لأول مرة منذ توليها منصبها

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية ألمانيا، في أول زيارة لها إلى مصر منذ توليها منصبها نوفمبر الماضي، حيث تلتقي خلال زيارتها نظيرها سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من المسئولين المصريين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية، ضمن زيارتها للشرق الأوسط والتي تشمل مصر والأردن.

وقالت مصادر مطلعة في المطار، إن وزيرة الخارجية الألمانية وصلت على متن طائرة خاصة، واستقبلت والوفد المرافق لها في استراحة كبار الزوار بالمطار.

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