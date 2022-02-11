السيسي: مصر تدعو لتكثيف الجهود الدولية لحماية البحار والمحيطات

01:36 م الجمعة 11 فبراير 2022
السيسي: مصر تدعو لتكثيف الجهود الدولية لحماية البحار والمحيطات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عملت على إطلاق مسار تفاوضي للتوصل لأهداف جديدة لحماية الطبيعة وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات.

وأضاف خلال كلمته في قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية، الجمعة، أن مصر تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية لحماية البحار والمحيطات في ظل ظاهرة تغير المناخ.

وأشار إلى أن مصر حرصت على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات

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