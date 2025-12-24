محافظ القليوبية يشارك ذوي الهمم احتفالهم باليوم العالمي لحقوق الإنسان

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك بمقر جمعية الشبان العالمية ببنها.

وحضر الاحتفالية نائب المحافظ، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، الممثل القانوني لجمعية الشبان العالمية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير وحدة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مديري المديريات ورؤساء المدن والأحياء.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرة شعرية من إحدى طالبات مدرسة النور للمكفوفين، وتخلل الحفل عروض استعراضية متنوعة قدمها أطفال مؤسسة «رؤية» لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط إشادة الحضور بمستوى الأداء.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه من ذوي الهمم، مؤكداً أن عروضهم تعكس قدراتهم وإرادتهم على التميز، وأن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة وحقوق الإنسان من خلال دعمهم ودمجهم في المجتمع. وشدد على استمرار الجهود لتوفير فرص التدريب والتشغيل لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على دعم الطلاب من ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية دامجة، مشيراً إلى إنشاء مركز مصطفى صادق الرافعي لتقديم التسهيلات الأكاديمية والإدارية لهم، مؤكداً أن تمكينهم استثمار حقيقي في طاقات الوطن وشريك أساسي في التنمية وبناء المستقبل.