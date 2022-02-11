أعمال مترو الطالبية.. الجيزة تعلن التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم



كتب – أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية باتجاه ميدان الجيزة، ضمن استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة).

وأشارت المحافظة، في بيان لها، الجمعة، إلى أن الأمر يستلزم غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه المشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجه لفندق أوروبا" وذلك ابتداء من اليوم الجمعة الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٢ وحتى انتهاء الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم.

- السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة اخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام .

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الطالبية باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بأى إشغالات أو انتظار خاطئ للمركبات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية بمسار الطريق.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم الشركة المنفذة " موقع أعمـال محطة مترو أنفاق الطالبية تحديداً بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري بطول مايقرب من (٥٠٠م) وبعرض ما يقرب من (١٨م) في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية، اتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.