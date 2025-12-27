إعلان

أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كتب : محمد نصار

10:32 ص 27/12/2025 تعديل في 11:45 ص

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن متابعة صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

