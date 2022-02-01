مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب– أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، الموافق 29 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر: 5:17 صباحًا

أذان الظهر 12:08 صباحاً

أذان العصر 3:09 مساءً

أذان المغرب 5:31 مساءً

أذان العشاء 6:50 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:23 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:11 مساءً

موعد أذان المغرب 5:33 مساءً

موعد أذان العشاء 6:53 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً

موعد أذان العصر 3:04 مساءً

موعد أذان المغرب 5:26مساءً

موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:10 مساءً

موعد أذان المغرب 5:33 مساءً

موعد أذان العشاء 6:48 مساءً

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