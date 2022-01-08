بأجر إضافي.. قانون العمل الجديد يكشف عدد ساعات الشغل اليومية

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون.

ويرصد "مصراوي" عدد ساعات العمل في القانون وفقا لنص المشروع على النحو التالي:

ساعات العمل

تنظم المادتين 90 و92 ساعات العمل في القانون الجديد وذلك على النحو التالي:

- الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات.

- الثانية 10 ساعات معنية بالعمل الإضافية بأجر إضافي.

ألا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميًا.

النص الكامل للمادة 90

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

النص الكامل للمادة 92

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.

تطلعات العمال

ويتطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

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