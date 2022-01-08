بدء توافد الحضور على حفل توزيع جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية الـ17 (صور)

كتب– أسامة علي:

تصوير– هاني رجب:

بدء مساء اليوم السبت، توافد الحضور إلى متحف الحضارة بالفسطاط لحضور حفل توزيع جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة.

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام هذا العام في المتحف القومي للحضارة المصرية، مساء اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

كما يحضر الحفل أيضًا الفائزين بجوائز الدورة السادسة عشرة، الذين لم تسنح الفرصة للاحتفال بهم خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن تقوم بتقديم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بمشاركة الفنانة إلهام شاهين، والفنانة إنجي المقدم، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة أمينة خليل، وعدد من الفنانين والمثقفين.

ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة نوران أبو طالب، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي تأتي في إطار الاحتفاء بالأعمال الفائزة هذا العام.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس أعلنت القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم. وقد وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي: "أنا أروى يا مريم" لـ"أريج جمال"، "ستة أرواح تكفي للهو" لـ"دعاء إبراهيم"، "لون متالي للغرق " لـ"ضحى صلاح"، "سمك برتقال حشيش " لـ"هدى عمران"، و"اللقاء الأخير" لـ “يوسف نبيل".

وفي المجموعة القصصية؛ تضمن القائمة القصيرة، بحب الترتيب الأبجدي مجموعات "ست زوايا للصلاة " لـ “أميرة بدوي"، "رؤى المدينة المقدسة" لـ “أميمة صبحي"، "نابليون والقرد" لـ “محمد عبد الله سامي"، "دمية خشب" لـ “سعاد محمد التهامي"، "رأس مستعمل للبيع" لـ “شيرين فتحي".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب كالتالي: "حظ أفضل المرة القادمة" لـ “حابي سعود"، "حارس باب البحر" لـ “حازم مصطفى"، " أربعة أيام ويوم " لـ “سلمى عباس“، "أحزان نادين السبعة " لـ “فادي جمال عطا الله".

وتلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1304 عملاً في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر. والجدير بالذكر أنه تم إطلاق جائزة جديدة لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، لتزداد بذلك فروع الجائزة في دورتها السابعة عشر إلى 7 فروع في مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. كما تم تعديل فرع النقد الأدبي خلال هذه الدورة ليشمل السرديات الأدبية والفنية من أجل إتاحة المجال للمزيد من الأعمال الإبداعية غير الروائية، والتي تشمل السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، والمدونات التاريخية، والكتابات النقدي والصحفية.