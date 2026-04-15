تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعرض للكتاب بمحافظة الفيوم، ضمن مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» التي أطلقها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بالتعاون مع محافظة الفيوم، وذلك لمدة يومين، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

الهيئة المصرية للكتاب تقدم إصدارات متنوعة في معرض الفيوم

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتعزيز مفهوم التعلم المستمر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بما يسهم في الوصول إلى مختلف الفئات العمرية في المحافظات، ودعم مبادرات بناء الإنسان المصر، وذلك في ضوء توجيهات وزيرة الثقافة د. جيهان زكي بالعمل على ضرورة إتاحة الكتاب في شتى أنحاء المحروسة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وفق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة متنوعة من إصداراتها في مختلف مجالات المعرفة، تشمل الأدب، والتاريخ، والفكر، والعلوم، وكتب الأطفال، بأسعار مخفضة، بما يتيح للجمهور فرصة اقتناء الكتب وتشجيع عادة القراءة، خاصة بين الشباب والناشئة.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، من خلال إتاحة المعرفة خارج الأطر التقليدية للتعليم، ودمج الأنشطة الثقافية في الحياة اليومية للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في بناء القدرات وتنمية الوعي المجتمعي.

كما يعكس تنظيم المعرض في محافظة الفيوم الاهتمام بتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية خارج العاصمة، والوصول إلى المجتمعات المحلية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الخدمات المعرفية لجميع المواطنين.

وتؤكد الهيئة من خلال هذه المشاركة حرصها على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى نشر المعرفة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والثقافة، بما يسهم في خلق مجتمع قارئ وواعٍ، قادر على مواكبة متطلبات العصر.

