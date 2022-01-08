وظائف للمصريين بالسعودية.. رواتب تصل لـ 7 آلاف ريال وعمولات شهرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في توفير 35 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة برواتب تتراوح بين 4000 إلى 7000 ريال، ومزايا أخرى.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض في إطار الجهود المبذولة لتسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

عدد المهن

قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض، إنه تم التفاوض مع شركة الحصانة لتقنية المعلومات، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة.

وأشار رجائي، إلى أن فرص العمل تتمثل في 30 مسوق و5 مشرفين مبيعات (تسويق ميداني في المنازل) لبيع خدمات الإنترنت الفايبر لصالح شركة عذيب وشركة الاتصالات السعودية.

الراتب الشهري

- راتب المسوقين 4000 إلى 4500 ريال (شامل المحروقات)، بالإضافة إلى سيارة من الشركة.

- راتب المشرفين 5500 إلى 7000 ريال (شامل المحروقات) بالإضافة إلى سيارة من الشركة.

- عمولات شهرية وحوافز في حالة تحقيق الأهداف البيعية.



المؤهل والسن

- العمر من 21 إلى 35 سنة للمسوق، ومن 30 إلى 40 سنة للمشرف.

- المؤهل شهادة جامعية أو مؤهل فوق المتوسط.

- ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي: career@immunitysa.com.