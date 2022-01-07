اعرف مواقيت صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 7/1/2022، الموافق 4 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:19 صباحًا
أذان الظهر 12:00 صباحاً
أذان العصر 2:50 مساءً
أذان المغرب 5:09 مساءً
أذان العشاء 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً
موعد أذان العصر 2:52 مساءً
موعد أذان المغرب 5:11 مساءً
موعد أذان العشاء 6:34 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
موعد أذان العصر 2:45 مساءً
موعد أذان المغرب 5:04 مساءً
موعد أذان العشاء 6:26 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً
موعد أذان العصر 2:53 مساءً
موعد أذان المغرب 5:15 مساءً
موعد أذان العشاء 6:32 مساءً
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان