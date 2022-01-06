مياه الجيزة: قطع المياه عن 6 مناطق لمدة 8 ساعات في هذا التوقيت

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مناطق: (كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار - عزبة جبريل - كفرنصار) لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة 12 مساء يوم الجمعة الموافق 7/1/2022 وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 8/1/2022.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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