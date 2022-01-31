"الأبنية التعليمية": إنشاء 51 مدرسة للتعليم الأساسي بتكلفة 255 مليون جنيه

كتب- نشأت علي:



قال اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن هيئة الأبنية التعليمية، نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة في عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس، وهو ما سيساهم خلال السنوات المقبلة في حال مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس.

وأكد لاشين في تصريحات صحفية، أن هيئة الأبنية التعليمية، تلعب دورًا مهمًا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال بناء عدد كبير من المدارس في القرى المحرومة من التعليم على مستوى 20 محافظة، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من اللواء يسري عبدالله، رئيس الهيئة بشأن سرعة إنجاز المشروعات في وقت قياسي.

وأشار لاشين إلى أن الهيئة أجرت حصرًا دقيقًا لجميع مراكز المحافظات من حيث موقف المباني المدرسية، وتبين أن هناك قرى وتوابع محرومة من التعليم، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تغطية كافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن 1400 قرية في 51 مركزًا بـ20 محافظة.

وأوضح لاشين، أن هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس أحمد المرسي، تقدم جميع التيسيرات اللازمة للطلبات التي يقدمها النواب بشأن إحلال وتجديد وبناء المدارس، لافتًا إلى أن الهيئة تضم العديد من الكفاءات القادرة على إنجاز المشروعات في فترة وجيزة.

يذكر أن رئيس هيئة الأبنية أشار إلى أن الهيئة ستنشأ 51 مدرسة للتعليم الأساسي في القرى المحرومة من التعليم على أن يتم إدخالها الخدمة التعليمية بداية العام الدراسي المقبل 2021/2022، لافتًا إلى أن تصميم المدرسة التي سيتم إنشاءها في تلك القرى ستتضمن 11 فصلًا، بتكلفة مالية نحو 5 ملايين جنيه لإنشاء المدرسة الواحدة، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء 51 مدرسة للتعليم الأساسي بالقرى المحرومة تبلغ قرابة 255 مليون جنيه، مؤكدًا أن تلك القرى تستحق فعليًا الخدمة التعليمية.

وكشف رئيس هيئة الأبنية، أنه سيتم أيضًا مخاطبة جميع المحافظين بالمحافظات التي تضم قرى محرومة من التعليم لمطالبتهم بتدبير عدد من الأراضي لتوفيرها لإنشاء مدارس تعليم أساسي عليها، ولإدراجها ضمن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" والتي تنفذها وزارتي التربية والتعليم والشباب.