الصحة تكشف أعراض أصعب 5 أيام يمر بها المقلع عن التدخين

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان الأعراض التي يشعر بها المدخن في أول ٥ أيام من توقفه عن التدخين.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، إن الاقلاع عن التدخين ليس أمرا مستحيلا.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشخص المقلع عن التدخين يشعر بعدة أعراض في أول ٥ أيام.

وتابعت: عندما تقلع عن التدخين كن على علم بأنك ستمر بأعراض انسحاب لمدة ٥ أيام فقط.

وحول هذه الأعراض فتشمل الصداع وقلة التركيز والعصبية واضطراب النوم.

وقالت الصحة إنه بصمودك لمدة ٥ أيام ستنعم بحياة صحية طوال العمر.