الصحة تكشف أعراض أصعب 5 أيام يمر بها المقلع عن التدخين

11:38 ص الإثنين 31 يناير 2022
الصحة تكشف أعراض أصعب 5 أيام يمر بها المقلع عن التدخين

التدخين

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كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان الأعراض التي يشعر بها المدخن في أول ٥ أيام من توقفه عن التدخين.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، إن الاقلاع عن التدخين ليس أمرا مستحيلا.

وبحسب وزارة الصحة فإن الشخص المقلع عن التدخين يشعر بعدة أعراض في أول ٥ أيام.

وتابعت: عندما تقلع عن التدخين كن على علم بأنك ستمر بأعراض انسحاب لمدة ٥ أيام فقط.

وحول هذه الأعراض فتشمل الصداع وقلة التركيز والعصبية واضطراب النوم.

وقالت الصحة إنه بصمودك لمدة ٥ أيام ستنعم بحياة صحية طوال العمر.

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التدخين وزارة الصحة الاقلاع عن التدخين

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