الصحة تكشف أعراض أصعب 5 أيام يمر بها المقلع عن التدخين
كتب- أحمد جمعة:
كشفت وزارة الصحة والسكان الأعراض التي يشعر بها المدخن في أول ٥ أيام من توقفه عن التدخين.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي، إن الاقلاع عن التدخين ليس أمرا مستحيلا.
وبحسب وزارة الصحة فإن الشخص المقلع عن التدخين يشعر بعدة أعراض في أول ٥ أيام.
وتابعت: عندما تقلع عن التدخين كن على علم بأنك ستمر بأعراض انسحاب لمدة ٥ أيام فقط.
وحول هذه الأعراض فتشمل الصداع وقلة التركيز والعصبية واضطراب النوم.
وقالت الصحة إنه بصمودك لمدة ٥ أيام ستنعم بحياة صحية طوال العمر.
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