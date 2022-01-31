الطقس الآن.. أمطار على القاهرة والجيزة واضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط

10:54 ص الإثنين 31 يناير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت بعض المناطق والأحياء بالقاهرة والجيزة تساقط أمطار خفيفة، صباح الاثنين، وسط إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأعلنت الهيئة استمرار السحب الممطرة على مناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نشاط رياح على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

القاهرة : العظمى 15 _ الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 16 _ الصغرى 11

الزقازيق: العظمى 15 _ الصغرى 10

كاترين: العظمى 12 _ الصغرى 02-

سوهاج: العظمى 17 _ الصغرى 05

أسوان: العظمى 19 _ الصغرى 07

حلايب: العظمى 20 _ الصغرى 12

الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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