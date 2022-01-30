عمرو أديب عن مباراة المغرب: "لو التحكيم هيفضل كدة نرجع المنتخب بكرة"

09:08 م الأحد 30 يناير 2022
عمرو أديب عن مباراة المغرب: "لو التحكيم هيفضل كدة نرجع المنتخب بكرة"

الإعلامي عمرو أديب

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(مصراوي):

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة مصر والمغرب، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة هدفين لهدف، بتأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي، وملاقاة منتخب الكاميرون.

وغرد أديب في حسابه الرسمي في موقع التواصل "تويتر": "لو التحكيم في البطولة دي حيكمل كدة يقولونا نرجع مصر بكرة، ولو التعليق حيكمل كدة يقولولنا نلغي الاشتراك بكرة".

عمرو أديب منتخب مصر كأس أمم أفريقيا مصر والمغرب

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