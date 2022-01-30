عمرو أديب عن مباراة المغرب: "لو التحكيم هيفضل كدة نرجع المنتخب بكرة"

(مصراوي):

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة مصر والمغرب، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة هدفين لهدف، بتأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي، وملاقاة منتخب الكاميرون.

وغرد أديب في حسابه الرسمي في موقع التواصل "تويتر": "لو التحكيم في البطولة دي حيكمل كدة يقولونا نرجع مصر بكرة، ولو التعليق حيكمل كدة يقولولنا نلغي الاشتراك بكرة".