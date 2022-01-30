البحوث الفلكية: زلزال شمال مدينة دمياط - بيان

كتب- يوسف عفيفي: ​

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأحد، هزة أرضية بالبحر المتوسط على بعد حوالي 159 كم شمال مدينة دمياط.

وبحسب بيان اليوم، جاءت الهزة في تمام الساعة 10.22 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض : 84.32 شمالا، وخط الطول : 70.31 شرقا، والعمق: 12 كم.

وتابع المعهد: هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.