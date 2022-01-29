رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب انخفاض أسعار البيض وموقف الأيام القادمة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة منتجي الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توقعات بانخفاض جديد لأسعار البيض خلال الأيام القادمة.

وأضاف السيد، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن سبب الانخفاض كان نتيجة لوجود بعض الأمراض كانت تؤثر على الإنتاجية وبعد محاصرتها بدأ الوضع يتحسن مما تسبب في زيادة الإنتاج وانضباط الأسعار متمنيا عودة الأسعار لما كانت عليه من قبل.

وشهدت أسعار البيض، اليوم السبت، وفق بورصة البيض الرسمية، انخفاضًا كبيرا؛ حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيها والأحمر 48 جنيهًا والبلدي 58 جنيهًا.

وكانت أسعار البيض قد حققت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 جنيها.​