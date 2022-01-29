رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب انخفاض أسعار البيض وموقف الأيام القادمة

04:56 م السبت 29 يناير 2022
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب انخفاض أسعار البيض وموقف الأيام القادمة

أسعار البيض

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة منتجي الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توقعات بانخفاض جديد لأسعار البيض خلال الأيام القادمة.

وأضاف السيد، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن سبب الانخفاض كان نتيجة لوجود بعض الأمراض كانت تؤثر على الإنتاجية وبعد محاصرتها بدأ الوضع يتحسن مما تسبب في زيادة الإنتاج وانضباط الأسعار متمنيا عودة الأسعار لما كانت عليه من قبل.

وشهدت أسعار البيض، اليوم السبت، وفق بورصة البيض الرسمية، انخفاضًا كبيرا؛ حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 46 جنيها والأحمر 48 جنيهًا والبلدي 58 جنيهًا.

وكانت أسعار البيض قد حققت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 جنيها.​

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض شعبة الدواجن اتحاد الغرف التجارية بورصة البيض

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الحبس 3 سنوات لمحاميي "كريم الهواري" بقضية محاولة إتلاف كاميرات المراقبة بحادث الشيخ زايد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا