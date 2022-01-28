"المصريين بالسعودية": المملكة تسمح لأصحاب هذه التأشيرات بأداء العمرة



كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، آخر تفاصيل قرارات المملكة، بشأن موسم العمرة لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال حنفي لمصراوي، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، قررت اليوم، السماح لأصحاب تأشيرات (الزيارة والسياحة والعمل) إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة بعدة شروط.

وقالت وزارة الحج والعمرة، إنه يمكن إصدار تصريح للعمرة بتأشيرة الزائر أو السائح أو العمل، مع ضرورة توفر إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وأن يكون المستفيد مسجلا في "أبشر"، وظهور الحالة كمحصن في تطبيق "توكلنا".

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت يوم 14 شهر يناير الحالي، تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، ويشمل ذلك المعتمرين من الداخل والخارج.

من جانبه، علق أحمد البكري، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، على السماح لأصحاب التأشيرات المذكورة أعلاه، إصدار تصريح لأداء مناسك العمرة.

وقال البكري، لمصراوي، إن برنامج "اعتمرنا" كان يسمح بالحجز للعمرة قبل ذلك، موضحا أن سبب ذلك يرجع إلى التأشيرات والتي تساعد على اللجوء لذلك.